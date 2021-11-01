Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее время, то около трети украинцев ни при каких обстоятельствах не отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Действующий президент впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков. Среди кандидатов на пост главы государства, за которых ни при каких обстоятельствах бы не стали голосовать, респонденты чаще всего называли Владимира Зеленского (31,9%). Второе место в президентском антирейтинге занял лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко (31,6%).

Опрос проводился в период с 23 по 27 октября методом телефонного интервью САТІ. Всего социологи опросили 1200 ресопндетов от 18 лет и старше, которые проживают по всей территории Украины кроме аннексированного Крыма и временно неподконтрольного Киеву Донбасса.

При этом президентский рейтинг Зеленского также снизился - до 18,7% всех опрошенных. Намерены проголосовать за Петра Порошенко - 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко - 6,2% респондентов. За Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Тимошенко — 5,0% опрошенных.

Напомним, президентский рейтинг Владимира Зеленского в последнее время значительно упал. Какие факторы повлияли на снижение электоральной поддержки Зеленского подробно анализировала "Страна".

Также сообщалось, что одновременно с падением рейтинга Зеленского заметно вырос рейтинг экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.