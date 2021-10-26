Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 25,7% среди украинцев, которые намерены принять участие в выборах и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 14 по 20 октября.

Социологи выяснили, что только 25,7% опрошенных, которые определились и готовы голосовать, поддержали бы Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они были назначены на ближайшее время.

При этом в рейтинге этого же центра за июль за Зеленского готовы были проголосовать 32,4% опрошенных, таким образом падение президентского рейтинга составило более 6%.

В то же время вырос рейтинг экс-спикера Верховной Рады, народного депутата Дмитрия Разумкова - с 2,2% в июле он поднялся до 8,8%.

По данным социологов, Петра Порошенко готовы поддержать 14% респондентов, Юрия Бойко - 11,7%, Юлию Тимошенко - 10,1%.

Опрос проводился среди всего населения Украины от 18 лет и старше, кроме жителей Крыма и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Всего было опрошено 2018 респондентов методом "лицо к лицу".

Ранее "Страна" подробно разбиралась почему президентский рейтинг Владимира Зеленского так резко упал. Падение рейтинга президента зафиксировал на прошлой неделе опрос КМИС.

Также сообщалось, что рейтинг "Слуги народа", согласно опроса, тоже значитиельно упал.