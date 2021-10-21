Рейтинг президента Владимира Зеленского за месяц рухнул почти на 10% и опустился по состоянию на середину октября ниже отметки в 25%.

"Страна" опросила депутатов парламента, почему, на их взгляд, падает рейтинг президент Зеленского

Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива считает, что рейтинг президента Зеленского упал, потому что "страна умерла"

"Страна умерла. Было бы странно, если бы рейтинги не упал. Идиоты, которые голосовали за Зеленского, сегодня умирают с голоду. Люди обмануты, голодные и теперь ещё в холоде. Никто уже не верит в шуточки-прибауточки, смеху@чки. Люди очень сильно ощутили запах смерти в своих квартирах", — заявил Кива.

А вот его коллега по парламенту Ирина Верещук ("Слуга народа") утверждает, что рейтинг и то, что в нем отображается, уже давно утратило свою релевантность по отношению к реальным категориям "поддержка - не поддержка".

"Я это знаю по местным выборам, когда мы увидели кандидатов, которые рисовали себе рейтинги. Я не доверяю рейтингам, и не только я, много людей в стране не доверяют. Если вы спросите, почему? Потому что рейтинги не отображают действительность. Пусть лучше ответ даст украинский народ на следующих выборах", — уверяет Верещук.

Антон Яценко, депутат от "Батькивщины" отметил, что падение рейтинга закономерная тенденция для любой власти.

"Основная причина — не улучшается в глобальной смысле жизни людей. Ожидания от этой власти значительно больше, чем она может дать", — поделился своим мнением нардеп.

Его коллега по партии Валентин Наливайченко утверждает, что страна движется в неправильном направлении.

"В каждой отрасли: энергетика, безопасность и так далее", — сообщил Наливайченко.

Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что причин падения рейтинга несколько, а одна из них — отставка Разумкова.

"Она показала, что нет единства в команде президента. Человек, который привёл партию к победе на прошлых выборах, если она становится неудобной — от нее потом избавляться. Второе — дело Вагнеровцев, офшорный скандал, скандалы с депутатами "Слуги народа", на которые не было никакой реакции от руководства. Это приводит к тому, что люди теряют доверие и спрашивают, а те ли это новые лица, которые мы ожидали во главе государства", — рассказала Рудык.

А вот депутат от "Слуги народа" Владлен Неклюдов считает, что агенство КМИС перекручивает.

"Это же агентство близкое к Разумкову, поэтому ему выгодно показывать цифры, что падает рейтинг. Я не политолог, возможно, рейтинг упал из-за некоторых скандалов, но не думаю, что он упал так, как показывает КМИС", — уверяет Неклюдов.

Депутат партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко обратил внимание на то, что два с половиной года "посвящены роликам, пиару, видеообращениям".

"Имитации бурной деятельности, но, к сожалению, сказать по поводу усиления государства, государственных институций, логики и профессионализму в принятии решений — я лично не вижу. Ситуация в энергетики сейчас будет это демонстрировать. Полная утрата управления", — отметил Кучеренко.

Тарас Батенко, депутат партии "За Будущее" заявил, что ни один президент не держал рейтинг дольше двух лет.

"Это объективные вещи, связанные с началом отопительного сезона, разных скандалов, в которых оказались "Слуги народа", вы же видите, что происходит в сессионном зале каждый день", - резюмировал нардеп.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко.

Также мы сообщали, что рейтинг "слуг народа" также упал, партию обогнала "Евросолидарность" Порошенко.