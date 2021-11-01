Прекращение "Газпромом" транзита газа по территории Украины может развязать России руки в вопросе полномасштабной войны. А запуск газопровода "Северный поток-2" сделает Киев еще более уязвимым. Такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Financial Times.

Он считает, что Россия уже использовала "Северный поток-2" в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу. Витренко уверен, что этот запуск этого газопровода уберет последний сдерживающий фактор и сделает Украину более уязвимой для полномасштабного российского вторжения.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - заявил Витренко.

По его мнению, требования России к Германии и стремление к политическим уступкам на переговорах о новом газовом контракте с правительством Молдовы являются основаниями для введения санкций против "Северного потока-2".

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается создать провокационную ситуацию вокруг транзита газа и запуска "Северного потока-2".

На взаимные обвинения России и Украины в провоцировании войны отреагировал телеграм-канал Политика Страны".

"1. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия на Донбассе.

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», - сказал он.

2. Глава НАК Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Financial Times сказал, что прекращение транзита российского газа через украинскую ГТС, и запуск "Северного потока-2" может стать "причиной полномасштабного российского вторжения в Украину".

Потому что, по его мнению, транзит является сдерживающим фактором для войны.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - сказал Витренко.

В общем, обстановка нагнетается. Также как и весной этого года. И также в центре - вопрос "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что с ноября транзит российского газа через Украину сократился еще на треть.

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