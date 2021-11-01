Транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября 2021 года - до 57 млн кубометров в сутки.

Об этом в Facebook написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

По прогнозу Макогона, российская компания при таких объемах транспортировки недопоставит в Евросоюз до конца мая около 5 млрд куб. м природного газа.

В комментариях у автора поста поинтересовались: "К февралю можем уйти в ноль?". В ответ на это Макогон не исключил, что в ноль Украина может уйти даже завтра, поскольку решает "Газпром".

Напомним, в Минэнерго предупредили о резком росте тарифов в платежках в случае отказа РФ от транзита газа через Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия остановила транзит газа в Европу через Польшу.

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