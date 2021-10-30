Утром в субботу, 30 октября, прекратилась прокачка газа из России в ЕС по трубопроводу Ямал - Европа. Более того, начался реверс газа в обратном направлении.

Об этом свидетельствуют данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Согласно информации Gascade, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 по киевскому времени. При этом в период с 10:00 до 11:00 она совсем прекратилась.

В то же время в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. На данный момент реверс достиг практически 168 тыс. куб. м в час.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность газопровода составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Между тем, вчера цена на газ в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже $800 за тысячу кубометров. Удешевление произошло в процессе торгов 29 октября.

Кроме этого, Россия готовится выйти на рекордные показатели поставок газа на мировой рынок до конца 2021 года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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