Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу куб. метров после обнародования планов восстановления запасов Газпрома в Европе.

Об этом сообщает "Интерфакс" в четверг, 28 октября.

"Газпром" принципиально не комментирует свои планы относительно работы на европейском рынке - в области транспортировки, хранения, спотовых продаж. Поэтому рынок очень чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в ЕС: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

В среду, 27 октября, на совещании по газу президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и проговорил поручение компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.

После этих новостей цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в четверг снизилась до 74,595 евро за МВт/ч, или 899 долларов за тысячу кубометров (с 26 сентября цена на TTF не опускалась ниже этого уровня). Позднее цена немного восстановилась - до уровня 908 долларов. Днем ранее торги закрылись на уровне 1062 доллара за тысячу кубометров.

Чуть раньше - в среду цена на газ немного снизилась на фоне увеличения физической прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" до 0,9 млн куб. метров в час с 0,6 млн куб. метров в час во вторник.

В четверг поток газа сохраняется на примерно на том же уровне - 0,9 млн куб. метров в час.

Вслед за европейскими новостями пошли вниз цены на газ и в Азии: декабрьский фьючерс на азиатский спотовый индекс JKM Platts снизился до 1210 долларов за тысячу кубометров (-11 долларов), больше всех упал мартовский фьючерс - до 996 долларов (-46 долларов).

Ранее "Страна" сообщала, что после поручения российского президента Владимира Путина "Газпрому" увеличить объем голубого топлива в европейских газовых хранилищах спотовая цена на газ в Европе упала.

Также мы информировали, что Россия готовится выйти на рекордные показатели поставок газа на мировой рынок до конца 2021 года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. При этом он добавил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не ограничений на поставки газа со стороны России.