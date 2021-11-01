Алжир принял решение прекратить поставки газа в Испанию через газопровод Магриб - Европа, проходящий через Марокко, с которым у Алжира давнишний конфликт.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа через Марокко из-за "агрессивных действий, которые подрывают национальное единство".

"Сегодня президент республики Абдельмаджид Теббун получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с Управлением по электроэнергии и воде Марокко от 31 июля 2011 года, срок которого заканчивается сегодня, 31 октября 2021 года, в полночь ... Вследствие агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира, которые подрывают национальное единство ... президент республики приказал Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт", - цитирует издание заявление канцелярии президента.

В то же время марокканская компания заявила, что закрытие этого газопровода не окажет значительного влияния на работу национальной электроэнергетической системы.

Отметим, что на фоне конфликта стран в Северной Африке, цены на газ в Европейском Союзе подскочили на 11% почти до 870 долларов за тысячу кубов.

Кроме того, ранее Россия остановила транзит газа в Европу через Польшу.

Также сообщалось, что Молдова договорилась с Россией продлить контракт на поставку газа на пять лет.