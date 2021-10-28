Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о намерении создать свою собственную политсилу, о чем он намекал еще в начале октября.

Об этом бывший первый номер "Слуги народа" заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди … Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше года. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало", - сказал Разумков.

После этого ведущий спросил у него, речь идет о новой политсиле или же о парламентской группе внутри фракции.

"Думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все ж таки сделать то, что мы обещали людям", - ответил политик.

"Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будет двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", - отметил народный депутат.

Также Разумков опроверг информацию экс-генпрокурора Юрия Луценко о том, что он ведет переговоры с журналистом Дмитрием Гордоном и популярным доктором Евгением Комаровским.

Отметим, ранее сам Гордон опроверг в комментарии "Стране" это заявление.

"Я в тысячный раз могу сказать, что я не собираюсь в политику. Меня это совершенно не интересует. Я счастлив в своей работе. А политики - это люди, которые становятся несчастными после того, как туда (в политику - Ред.) попадают. Я не собираюсь свою жизнь бросать под ноги интригам, дрязгам, "разборкам". Никаких переговоров со мной Разумков не вел, и я не планирую в них участвовать. Я перебросил эту информацию (о переговорах - Ред.) доктору Комаровскому. Мы только посмеялись. Он мне даже написал: "А зачем нам третий?" - сказал нам Гордон.

"А вот что касается Комаровского, то его присутствие в политпроекте Разумкова выглядит довольно органично. Так что нельзя исключать, что пути знаменитого доктора и экс-спикера рано или поздно пересекутся", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, что Разумкова сняли с поста спикера Рады 7 октября после того, как политик демонстративно не поддержал ряд решений Банковой, в частности ввод санкций, в том числе и против "Страны". Ради того, чтобы снять Разумкова "слуг" собирали на огромные сборы в Трускавце. Новым спикером Рады стал Руслан Стефанчук, который до этого занимал пост первого вице-спикера.