Закон об олигархах должен подписывать Разумков, но он сомневается, что ему это дадут сделать
Согласно решению Конституционного суда, подписывать закон об олигархах должен Дмитрий Разумков, который на момент его принятия был спикером парламента.
Об этом сам экс-спикер парламента заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Его должен подписывать я. Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.
При этом Разумков не уверен, что ему на подпись дадут документ, ссылаясь на то, что до этого в ходе голосования регламент уже нарушался.
О том, что закон должны передать на подпись Разумкову, но, скорее всего, этого сделано не будет, писал нардеп Ярослав Железняк. Поэтому, с большой долей вероятности, скандальный закон подпишет новый спикер Стефанчук.
"В чем смысл этого спора? Дело в том, что закон был проголосован с двумя взаимоисключающими правками, кто определяет статус олигарха. По одной из правок - СНБО (чего хочет Зеленский, так как тогда он подсадит на крючок крупный бизнес, что и является главной целью закона). По второй правке - специальная парламентская комиссия с последующим утверждением решения через НАПК (а это делает для президента закон бессмысленным).
Разумков, когда еще был спикером, сказал, что намерен направить закон на подпись президенту точно в том в виде, в котором он был проголосован. То есть, с двумя правками. А это Зеленского, конечно, не устраивает, потому что тогда придётся накладывать вето, отправлять закон обратно в Раду, что сильно задержит процесс. Поэтому на Банковой хотят, чтобы закон подписал спикер Стефанчук без "ненужной" правки по определению олигархов спецкомиссией", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, "Страна" писала о том, как Рада приняла взаимоисключающие правки по закону об олигархах и вступит ли он теперь в силу.
Также мы сообщали, что Разумков обвинил Комитет Рады в подмене проголосованного закона об олигархах.