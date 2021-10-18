Согласно решению Конституционного суда, подписывать закон об олигархах должен Дмитрий Разумков, который на момент его принятия был спикером парламента.

Об этом сам экс-спикер парламента заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Его должен подписывать я. Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.

При этом Разумков не уверен, что ему на подпись дадут документ, ссылаясь на то, что до этого в ходе голосования регламент уже нарушался.

О том, что закон должны передать на подпись Разумкову, но, скорее всего, этого сделано не будет, писал нардеп Ярослав Железняк. Поэтому, с большой долей вероятности, скандальный закон подпишет новый спикер Стефанчук.

"В чем смысл этого спора? Дело в том, что закон был проголосован с двумя взаимоисключающими правками, кто определяет статус олигарха. По одной из правок - СНБО (чего хочет Зеленский, так как тогда он подсадит на крючок крупный бизнес, что и является главной целью закона). По второй правке - специальная парламентская комиссия с последующим утверждением решения через НАПК (а это делает для президента закон бессмысленным).

Разумков, когда еще был спикером, сказал, что намерен направить закон на подпись президенту точно в том в виде, в котором он был проголосован. То есть, с двумя правками. А это Зеленского, конечно, не устраивает, потому что тогда придётся накладывать вето, отправлять закон обратно в Раду, что сильно задержит процесс. Поэтому на Банковой хотят, чтобы закон подписал спикер Стефанчук без "ненужной" правки по определению олигархов спецкомиссией", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, как Рада приняла взаимоисключающие правки по закону об олигархах и вступит ли он теперь в силу.

Также мы сообщали, что Разумков обвинил Комитет Рады в подмене проголосованного закона об олигархах.