На следующей пленарной неделе (19-22 октября) народные депутаты фракции "Слуга народа" планируют принят ряд резонансных законов, в том числе и постановления, который блокируют подписание закона об олигархах.

Об этом сообщила пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук.

"Прежде всего парламентское большинство рассмотрит 12 проектов блокирующих постановлений, не позволяют спикеру Руслану Стефанчук подписать закон об олигархах и передать его на подпись Президенту. Также по специальной процедуре депутаты намерены принять ресурсный законопроект №5600", - рассказала пресс-секретарь.

Самое важное, что собирается принять Рада на следующей пленарной неделе:

1. Провалить 12 постановлений, которые блокируют передачу на подпись спикеру закона об олигархах. После чего закон подпишет Стефанчук, а затем президент. "Страна" уже писала, что закон планируют направить на подпись спикера в фальсифицированном виде - с одной вычеркнутой принципиальной поправкой, за которую проголосовали депутаты.

2. Принятие изменение а Налоговый кодекс №5600 по глобальному повышению налогов. Этот скандальный законопроект будут принимать по ускоренной (специальной) процедуре, чтоб быстро отклонить огромное количество поданных поправок.

3. Принять законы, которые требует МВФ - привести статус НАБУ в соответствие с Конституцией (№5459-1 - по нему директор НАБУ будет назначаться правительством) и "по усилению независимости НБУ" (№5850, 5852 и 5853).

Напомним, 19 октября Рада будет выбирать нового вице-спикера.

Также сообщалось, что недавно в "Слуге народа" заявили, что необходимо провести повторное голосование за законопроект об олигархах.