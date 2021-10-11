Профильный комитет Рады передал на подпись закон №5599 об олигархах. При этом взаимоисключающие правки, с которыми он был принят, из текста исключили.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп Железняк пишет, что закон об олигархах в Комитете Рады сфальсифицировали и передали на подпись спикеру без проголосованной нормы о том, что статус олигарха определяет специальная комиссия, а утверждает НАПК.

"Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо", - пишет нардеп.

Железняк также задается вопросом, кто именно будет подписывать закон, ведь согласно решению КСУ, подписывать закон должен спикер, который был на то время, то есть, Дмитрий Разумков.

"Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - делает вывод Железняк.

Напомним, Дмитрий Разумков 4 октября, еще до своей отставки, на согласительном совете прямым текстом обвинил контролируемый "слугами" Комитет по нацбезопасности Рады в подлоге. По его словам, комитет передал спикеру на подпись сфальсифицированный текст закона об олигархах без проголосованных депутатами взаимоисключающих правок по определению статуса олигарха.

Также мы писали о том, что недавно в "Слуге народа" заявили, что необходимо провести повторное голосование за законопроект об олигархах.