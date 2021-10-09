Ошибки и коллизии, которые были допущены во время голосования за законопроект об олигархах, нуждаются в повторном голосования.

Об этом сообщила нардеп "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина24".

"Те ошибки, которые были допущены при принятии, при голосовании за этот законопроект, они фактически сейчас заставляют, скажем так, переголосовывать этот закон в Верховной раде. Других вариантов нет", - пояснила она .

По словам Буймистер, законопроект необходимо возвращать в зал и переголосовать в полном объеме. Либо его должен ветировать президент Украины Владимир Зеленский и со своими поправками снова вернуть для повторного голосования в Раду.

"Других юридически правильных путей нет, выхода из этой ситуации. Если же будет принято решение исходить из политической целесообразности, а не из буквы закона, тогда этот закон действительно может быть подписан в той версии, который нравится кому-то, кто будет подписывать. Но, во-первых, это ну очень опасный прецедент, потому что фактически это означает, что парламент уже не имеет той роли и функции, которую он выполнял до этого все время независимости нашего государства", - сказала Буймистер.

23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

В законе про олигархов Рада проголосовала за две принципиальные правки, которые противоречат друг другу. По одной из них, статус олигарха присваивается решением СНБО. По другой - специальной комиссией, после чего решение утверждается НАПК.

В Украине закон против олигархов уже называют не иначе как попыткой "узурпации власти Зеленским".