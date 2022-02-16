Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко опубликовала в соцсети фото со своим мужем Александром. Оба они держат в руках флаг Украины.

"Мы с тобой одной крови - украинской", - говорится в подписи к публикации.

Супружеская чета позировала с крайне серьезными лицами. Также Юлия Тимошенко подняла вверх три пальца на правой руке. Вероятно, этот жест символизирует украинский национальный символ - тризуб.

Напомним, в День единения, 16 февраля, нардепы в Раде под музыку оркестра подняли украинские флаги и спели гимн Украины.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский в День единения посетит Ровно и Мариуполь. А утром он принимал участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в Борисполе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" и учредил День единения, 16 февраля, на фоне сообщений о "вторжении", которое публиковали западные издания.

"Страна" в обновляемом материале подробно следит за тем, что происходит в Украине в День единения.