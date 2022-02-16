В среду, 16 февраля, в Верховной Раде Украины, где проходит пленарное заседание, празднуют День единения. Народные депутаты под сопровождение оркестра спели гимн Украины и подняли украинские флаги.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" и учредил День единения, 16 февраля, на фоне сообщений о "вторжении", которое публиковали западные издания.

Сегодня президент записал видеообращение по случаю праздника и обратился к украинцам. Также в соцсетях он запустил флешмоб, в котором принять участие могут все желающие.

Вместе с тем, мы рассказывали, что Владимир Зеленский сегодня запустил пиар-акцию - "марафон нацединства". Его согласились транслировать практически все украинские каналы (из числа тех, которые не закрыты Советом национальной безопасности и обороны Украины). Телемарафон будет состоять из двух частей. Первая длилась с 8 до 10 утра, а вторая пройдет с 19:00 до 22:00.

"Страна" в обновляемом материале подробно следит за тем, что происходит в Украине в День единения.