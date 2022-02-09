Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение словацких депутатов, которые облили водой флаг Украины и подрались во время заседания парламента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной истерии стало оборонное соглашение с США. Инцидент в парламенте Словакии произошел, когда глава МИД находился в Киеве.

"Мне досадно и еще более стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве", – написал Корчок.

Министр заявил, что несколько недель истерии и устрашения людей превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте, и их "становится уже тяжело различать".

Корчок обещает, что, вернувшись в Словакию, он вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.

Вместе с тем, во вторник, 9 февраля, посольство Украины в Словакии обнародовало твит, в котором осудило совершивших надругательство депутатов и потребовало от них извинений.

Напомним, в парламенте Словакии депутаты планировали утвердить оборонное соглашение с США, которое позволило бы американской армии использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в стране. Однако не все хотели утверждения этого соглашения. Между депутатами произошла стычка, в ходе которой двое депутатов от партии "Свобода и солидарность" вышли к трибуне и развернули флаг Украины. После этого один из них начал поливать флаг Украины и депутатов водой.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина разорвал флаг Украины, который висел у админздания в парке на улице Грушевского. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Также сообщали, что в Мариуполе дали наказание парню, который поджог флаг Украины.