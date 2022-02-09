Глава МИД Словакии извинился за поведение депутатов, которые на заседании парламента облили водой флаг Украины
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение словацких депутатов, которые облили водой флаг Украины и подрались во время заседания парламента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, причиной истерии стало оборонное соглашение с США. Инцидент в парламенте Словакии произошел, когда глава МИД находился в Киеве.
"Мне досадно и еще более стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве", – написал Корчок.
Министр заявил, что несколько недель истерии и устрашения людей превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте, и их "становится уже тяжело различать".
Корчок обещает, что, вернувшись в Словакию, он вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.
Вместе с тем, во вторник, 9 февраля, посольство Украины в Словакии обнародовало твит, в котором осудило совершивших надругательство депутатов и потребовало от них извинений.
Напомним, в парламенте Словакии депутаты планировали утвердить оборонное соглашение с США, которое позволило бы американской армии использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в стране. Однако не все хотели утверждения этого соглашения. Между депутатами произошла стычка, в ходе которой двое депутатов от партии "Свобода и солидарность" вышли к трибуне и развернули флаг Украины. После этого один из них начал поливать флаг Украины и депутатов водой.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина разорвал флаг Украины, который висел у админздания в парке на улице Грушевского. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.
Также сообщали, что в Мариуполе дали наказание парню, который поджог флаг Украины.