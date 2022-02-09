В парламенте Словакии депутаты облили водой флаг Украины и подрались. Видео
Во время внеочередного заседания парламента Словакии произошел инцидент с украинским флагом.
Об этом сообщает словацкое издание Hospodárske noviny во вторник, 8 февраля.
Во время заседания депутаты планировали утвердить оборонное соглашение с США, которое позволило бы американской армии использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в Словакии.
Двое депутатов из правой "Народной партии Наша Словакия" Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв ее развернутым словацким флагом. Таким образом они планировали сорвать голосование.
Однако представители провластной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жяк в противовес коллегам вышли к трибуне и развернули флаг Украины. В ответ на это депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины и депутатов, которые его держали.
Депутаты стряхнули воду и продолжили стоять рядом с трибуной. Тогда однопартийцы Медвецкого Марек Котлеба и Станислав Мизик отобрали украинский флаг и дали пощечину Жяку. От силы удара у депутата даже слетела защитная маска.
Впоследствии Жяк сообщил, что будет обращаться в полицию с заявлением о похищении флага.
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