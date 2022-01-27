Американская газета Politico вышла с украинским флагом на обложке. Правда, это не очень радостная новость для самой Украины.

"Украина: худшие опасения Запада", - гласит заголовок на обложке, а далее пишется: "поскольку напряженность вокруг Украины достигает апогея, эксперты предупреждают о тяжелых жертвах, тысячах беженцев, раздробленной стране и нестабильности на континенте".

Авторы материала, оценивая текущий кризис, рисуют мрачные перспективы:

"Сценарии варьируются от установления "сухопутного моста" в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе", - пишет Poiitico

"Украинцам разрешен безвизовый въезд в ЕС, поэтому вполне вероятно, что многие поедут туда, чтобы подать заявление об убежище", - считают аналитики.

В общем, нагнетание в западных СМИ продолжается, а вместе с ним падает и курс гривны. Уже 29.

Ранее "Страна" писала о том, что Блинкен не уверен, что Путин вторгнется в Украину, но призвал американцев уезжать.

Также мы сообщали, что МИД Украины в ответ на эвакуацию дипломатов западных стран из Киева призвал "не нагнетать".