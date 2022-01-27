Британский таблоид The Sun, который на днях писал о нападении Путина на Украину "в самое ближайшее время", сообщил, что "Россия спровоцировала панику, отправив фальшивые сигналы о том, что ее военные самолеты взлетают, чтобы атаковать Украину".

"Сторонники Владимира Путина разместили ретрансляторы военных реактивных радаров на грузовиках и транспортных средствах, перемещающихся по авиабазам, чтобы создать тревогу", - сообщает издание.

Этот маневр побудил западных спутниковых наблюдателей поверить в то, что огромное количество самолетов выруливает, чтобы взлететь и нанести удар по Украине. Этот обман, как утверждает газета, привел "к дальнейшему нагнетанию напряженности, побудив американских и британских лидеров начать совместную демонстрацию военной силы на следующий день".

"Считается, что хитрый Путин поощряет бряцание оружием западных держав, чтобы позволить ему предположить, что они являются агрессорами, и дать ему предлог для вторжения", - делает вывод издание.

The Sun утверждает, что опасения по поводу Третьей мировой войны вчера усилились, так как "все больше войск, оружия и ракет продолжали поступать в союзное Путину государство Беларусь, к северу от Украины".

Напомним, недавно американский телеканал CNN "присоединил" Харьков к России.

Также мы писали о том, что The New York Times написала о необходимости отказаться от идеи принять Украину в НАТО.