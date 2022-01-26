Американский телеканал CNN показал в эфире титр с надписью "Харьков, Россия". Такая надпись появилась во время репортажа, посвященного ситуации на границе Российской Федерации и Украины, у которой якобы сосредоточилась большая группировка войск России.

Изображение экрана с титром первым опубликовал российский журналист, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев, которому снимок прислали друзья, обратившие внимание на ошибку.

По поводу курьеза пошутил Телеграм-канал "Политика Страны".

"CNN решил "присоединить" Харьков к России без всякого "вторжения", - написал канал.

В последние дни вокруг Харькова возник нездоровый ажиотаж благодаря Владимиру Зеленскому. В интервью от 21 января газете The Washington Post он заявил, что Российская Федерация может продолжить военную эскалацию и вторгнуться на территории Харькова.

Эти слова вызвали возмущение харьковчан, включая мэра Первой столицы Игоря Терехова. "Страна" приводила мнение горожан по поводу прогноза Зеленского.

Однако несколько дней спустя Владимир Зеленский изменил свое мнение. В своем Инстаграме президент Украины написал, что оккупации Харькова Россией не произойдет никогда.