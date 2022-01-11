Французский телеканал France Télévisions в сюжете о ситуации на Донбассе показал карту, на которой аннексированный полуостров Крым изображен "российским".

Телеканал показал видео под названием "Украина: в армейских траншеях на границе с Россией". На карте, иллюстрировавшей события 2014 года, полуостров сначала был обозначен частью украинской территории, а позже - тем же цветом (темно-синим), что и территория России.

При этом части территории Донецкой и Луганской областей в сюжете выделили отдельно желтым цветом.

Ранее мы рассказывали, что на сайте "Еврейский Киев" показали карту Украины без Крыма.

Также рассказывали, что известное британское издание The Economist опубликовало карту Украины без Крыма. Там обнародовали видеоролик, в котором картографическое изображение нашей страны было без полуострова. На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании.

Кроме того, писали, как украинский телеканал "Дом", созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины - Донбасса и Крыма, показал карту РФ с Крымом, которую они использовали в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник". После телеканал получил предупреждение Нацсовета по ТВ.