Харьковские силовики и правоохранители готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил начальник управления СБУ в области, начальник областного антитеррористического центра (АТЦ) Роман Дудин на аппаратном совещании в облгосадминистрации в понедельник, 24 января.

"На сегодняшний день Харьковский регион, харьковский силовой и правоохранительный блок как никогда, за последние восемь лет, готов к возникновению любых чрезвычайных ситуаций. Только за последний год все подразделения, входящие в состав АТЦ, провели более 134 учений. То есть фактически каждые два-три дня проходили учения, где было боевое согласование между всеми силовыми структурами, между правоохранительным блоком, где отрабатывались разные сценарии", - сказал Дудин.

По его словам, в ходе учебы было отработано более 10 сценариев возможного развития событий.

"Нам известно более 10 сценариев развития событий. Отработаны все", - утверждает Дудин.

Он также обвинил "отдельные политические партии" в разжигании истерии по поводу потенциальной военной угрозы.

"Отдельные политические партии, организации и движения именно на территории Харьковского региона разжигают истерию относительно возможной потенциальной военной угрозы. На сегодняшний день оснований для этого именно в Харьковском регионе нет. Потому что если бы сегодня люди с оружием вышли на улицу, то это для некоторых было бы очень "веселым сюрпризом, - количество уже подготовленных людей группы", - отмечает Дудин.

По его словам, возможные варианты действий обсуждались и согласованы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"По военному компоненту. В выходные я встречался с генералом Залужным. С ним полностью согласованы все действия, все возможные сценарии, все возможные потенциальные опасности. Они все учитываются. На территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины в целом, есть очень много" сюрпризов", которые могут ожидать потенциального захватчика", - сказал Дудин.

В то же время он добавил, что не может подробнее рассказать об этих "сюрпризах" и других аспектах подготовки публично.

"Мы держим это как козырь в рукаве и не можем рассказать об этом публично, потому что после такого рассказа это потеряет свою актуальность", - объяснил Дудин.

По его мнению, если определить уровень готовности в 2014 году на 1 балл, то сейчас его можно оценить в 10 баллов.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что РФ может вторгнуться в Харьков.

"Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти", - заявил он.

Пресс-секретарь президента Никифоров был вынужден оправдываться и пытаться как-то разъяснить слова президента: "Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован".

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова Россией вызвало у горожан негативную реакцию. Харьковчане обвиняют Зеленского в раздувании паники.