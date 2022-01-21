Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров считает, что слова Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова Россией - это просто размышления президента о возможной эскалации.

Об этом Никифоров сказал в комментарии для НВ.

Пресс-секретарь считает, что фразу Зеленского СМИ выдергивают из контекста интервью и сам по себе "абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях".

"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - объяснил Никифоров.

Напомним, Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что РФ может вторгнуться в Харьков.

"Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти", - заявил он.

Также "Страна" сообщала, что по словам Зеленского, Россия может захотеть вернуть Украине Донбасс взамен на Крым.