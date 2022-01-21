Глава Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Во время интервью газете Washington Post ему задали вопрос о том, как он, будучи человеком с карьерой актера без военного прошлого смог справиться с "кошмаром на границе", когда внезапно вокруг у кордонов Украины оказывается сотни тысяч российских солдат.

"Рональд Рейган тоже не был военным человеком", - напомнил президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский признался, что симпатизирует Рейгану, хотя и не знал его лично.

"Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", - сказал глава Украины.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что в случае российского вторжения воевать за Украину будут даже те, кто положительно относится к России. По его мнению, эта война унесет сотни тысяч жизней, но в ней проиграют все.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Зеленского, Россия может захотеть вернуть Украине Донбасс в обмен на Крым.

Также мы сообщали, что Зеленский считает, что Россия может оккупировать Харьков.