Россия будет готова отдать Донбасс, если Украина забудет о Крыме. Так предположил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post. Но сказал, что Украина на такую сделку не согласится.

"Я так понимаю, что речь идет о Крыме. Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе", - сказал Владимир Зеленский.

По его данным, россияне будут готовы вернуть Донбасс в случае, если Украина согласится забыть о Крыме.

"Крым никто не забудет", - добавил Зеленский.

Напомним, также в этом интервью Зеленский заявил, что в случае вторжения воевать за Украину будут даже те, кто положительно относится к России. По его словам, война унесет сотни тысяч жизней, но в ней проиграют все.

Ранее "Страна" писала о том, что в этом же интервью Зеленский заявил, что по его мнению, Россия может оккупировать Харьков.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать российского вторжения.