Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провёл встречу, не для записи, с представителями украинских СМИ. Он сказал, что Киев вместе с международными партнёрами пристально наблюдают за состоянием дел возле украинских границ. Однако не нужно раздувать панику.

Об этом в написала помощница Ермака Даша Заривная на своей странице в Instagram.

"На самом деле ситуация, когда Зеленский фактически в открытую заявил, что США через распускание слухов о грядущем российском вторжении давят на украинскую власть, чтобы та пошла на уступки России, стало шоком для прозападных сил в Украине. В том числе и для работников СМИ, которые своей полной растерянностью начали делиться в соцсетях.

Поэтому специально для них на Банковой придумали "конспирологическую" отмазку: мол, угроза вторжения, о котором пишут на Западе, действительно есть, мы к нему готовимся, но открыто в этом не признаёмся, чтоб не сеять панику", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что Байден заявил, что санкции будут только в случае большого вторжения РФ, а в случае небольшого - еще подумают.

Также мы сообщали, что Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении" России.