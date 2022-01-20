Президент Украина Владимир Зеленский прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена о "незначительном вторжении" Российской Федерации в Украину, при котором санкции могут и не вводить.

Об этом стало известно из публикации главы нашего государства в Twitter.

"Хотим напомнить великим государствам о том, что незначительных агрессий не бывает, и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого (украинского - Ред.) государства", - написал Зеленский.

Телеграм-канал "Политика страны" комментирует слова Зе:

"Зеленский уже почти в открытую наезжает на Байдена. Заявление Байдена вчера вызвало скандал. Его пришлось фактически дезавуировать Псаки, а потом и Блинкену, которые заявили, что санкции будут введены при "любом вторжении". Но осадочек все равно у всех остался", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут "невиданные санкции". Однако, по его словам, масштаб ответа Запада на действия России будет зависеть от того, что она сделает.

Если вторжение будет большим - то санкции введут. А если оно будет "незначительным" - то ещё подумают вводить или нет.

Подробнее о словах Байдена про "незначительное вторжение" читайте здесь.