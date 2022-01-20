Президент США Джо Байден заявил, что для вступления в НАТО Украине нужно выполнить определенные условия и вряд ли наша страна присоединится к Альянсу в ближайшее время.

Об этом американский лидер сказал журналистам во время пресс-конференции, пишет "Интерфакс".

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - сказал Байден.

По словам американского президента, перспективы вступления Украины в НАТО таковы, потому что Киев должен проделать работу в области демократии и "ряда других вещей, которые там происходят".

Кроме того, глава Белого дома напомнил, что для присоединения страны к Альянсу, нужна поддержка всех действующих членов НАТО.

Напомним, на прошлой недели состоялись переговоры России и США в Женеве и Совет Россия-НАТО в Брюсселе, после этого прошли обсуждения в ОБСЕ. На переговорах обсуждали, в том числе, и предложения России по гарантиям безопасности, один из пунктов которых - гарантия нерасширения НАТО на восток, то есть в Украину.

После этого Байден допустил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине.

Также сообщалось, что президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Генсек рассказал о результатах недавнего заседания Совета Россия-НАТО.