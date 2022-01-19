Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Основное внимание было уделено вопросу деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Генсек НАТО проинформировал Зеленского о результатах недавнего заседания Совета Россия-НАТО и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности.

Зеленский выразил благодарность Столтенбергу за последовательную позицию Альянса по поддержке суверенитета и независимости, а также евроатлантических стремлений Украины.

"Он отдельно отметил принципиальную позицию НАТО относительно приверженности политике открытых дверей. Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны Альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности, кибератакам", - указывается в сообщении.

Ранее Столтенберг заявил, что все участники заседавшего Совета Россия-НАТО приглашены на серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности. По его словам, в ходе этих встреч речь может пойти о сокращении рисков военной активности, достижении большей прозрачности в оборонной сфере и усовершенствовании каналов общения. Также Столтенберг призвал Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО.

Также Столтенберг после переговоров с Россией заявил о готовности НАТО на взаимный с РФ контроль над вооружением, в том числе ядерным.