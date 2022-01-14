Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже принял решение, что Украина и Грузия станут его членами. Впрочем, по его словам, когда это произойдет - неизвестно.

Об этом Столтенберг заявил в интервью газете "La Repubblica".

Отвечая на вопрос, что случится, если Украина попросил членства в НАТО, Столтенберг напомнил, что это уже произошло.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - Ред.), но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО заявил, что у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. Кроме того, Столтенберг напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства - члены НАТО.

"Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО", - сказал он.

Столтенберг, помимо прочего, заявил, что решение о приеме в НАТО - вопрос Украины и 30 государств - участников Организации Североатлантического договора.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что у НАТО есть план на случай вторжения России в Украину.

Также мы писали, что Столтенберг рассказал о переговорах НАТО с РФ 12 января, он отверг требование по невступлению Украины в Альянс.