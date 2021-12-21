Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна четкая временная перспектива относительно вступления в Североатлантический Альянс.

Об этом он сказал в ходе конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" во вторник, 21 декабря.

"Словакия, Венгрия, вошли в Шенгенскую зону, а Румыния и Болгария вошли в ЕС. Сегодня мы не можем принять тезис про "ЕС через 30 лет", и "НАТО лет через 50". Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", - сказал Зеленский и призвал изменить подходы к дипломатии.

Он заявил, что Украина хочет в 2022 году получить конкретные сроки от НАТО.

Для этого, по его мнению, нужно действовать креативнее, в качестве примера он привел "декларацию европейской перспективы Украины", которую подписали 7 стран и "Крымскую платформу", которую посетили более 40 стран.

Он ждет от послов, что те будут каждый день генерировать новые идеи и форматы.

Напомним, на днях Министерство иностранных дел России опубликовало стратегическое предложение РФ к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности, в котором содержится пункт об исключении дальнейшего расширения Альянса и присоединения к нему Украины.

Также "Страна" подробно разбиралась, что происходит вокруг предложений России к Западу по Украине и НАТО.