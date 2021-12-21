Глава российской делегации в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры Североатлантического Альянса в Украине и в Грузии.

Об этом со ссылкой заявление Гаврилова пишет РИА "Новости".

Он заявил, что Москва ни при каких условиях не пойдет на то, чтобы ее "заболтали" на размещение инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

Гаврилов также сравнил действия Запада, затрагивающий вопросы безопасности России, с поведением лисы.

"Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", - сказал он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины. При этом сообщалось, что восемь стран Европы и Балтии не приняли предложения России по гарантиям безопасности.

Вместе с тем, мы писали, что Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах относительно предложений России к НАТО и США по поводу гарантий безопасности.

Также "Страна" ранее подробно анализировала, чего ждать после оглашения требований России к США и НАТО.