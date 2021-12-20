Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах относительно предложений России к НАТО и США по поводу гарантий безопасности.

Об этом Боррель написал в своем блоге.

Боррель заявил, что предложения Москвы касаются европейских стран-членов НАТО, поэтому Евросоюз должен быть частью таких переговоров.

"Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. ЕС, конечно же, должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности", - заявил Боррель.

По его словам, в течение последних 50 лет европейская безопасность строилась на принципах Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, а ОБСЕ, в свою очередь, разработала основные правила взаимодействия с Россией.

Напомним, МИД РФ опубликовал стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности 17 декабря. Также в российском ведомстве заявили, что ранее проект документа передали Вашингтону.

также мы писали о том, чего ждать после оглашения требований России к США и НАТО.