Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ назвал условие для начала переговоров представителей альянса с Россией о гарантиях безопасности, на которых настаивает Москва. В Североатлантическом альянсе заявили, что РФ сперва обязана добиться деэскалации ситуации c Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Джоанэ, НАТО потенциально может обсудить элементы предложенного Россией соглашения о безопасности, но "все это может быть сделано в тот момент, когда Российская Федерация деэскалирует ситуацию" в соседнем государстве.

"На мой взгляд, это необходимое условие для возобновления диалога в рамках Совета Россия - НАТО", - добавил он.

Также заместитель генсека Североатлантического альянса сказал, что НАТО готово к любому сценарию, если Россия продолжит свои, ка кон сказал, агрессивные действия. Кроме того, Джоанэ назвал неприемлемым изложенное российской стороной в проекте договора требование не принимать в альянс страны бывшего СССР.

Как писала "Страна", вчера Москва заявила, что передала НАТО и странам Запада предложения о договоре по гарантиям безопасности, но ответа не получила.

А сегодня МИД РФ опубликовал стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.