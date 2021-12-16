Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация передала Североатлантическому Альянсу и странам Запада предложения о договорах по гарантиям безопасности. Однако, по его словам, ответа пока нет.

Об этом сообщает РИА "Новости", в четверг, 16 декабря.

По словам Пескова, советник по внешней политике России Юрий Ушаков уведомил советника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности РФ незамедлительно начать переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности.

"Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал пресс-секретарь Путина.

При этом Песков не сказал, о каких конкретно документах идет речь.

Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться. В НАТО ответили, что этот вопрос - исключительно в сфере компетенции Альянса. Таким образом, как заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, РФ не имеет права налагать ограничения на вопрос вступления стран, в том числе и Украины, в НАТО.

Между тем, сегодня генсек НАТО после встречи с президентом Украины Зеленским заявил, что решение о вступлении Украины в Альянс будет принимать Украина и 30-стран членов.