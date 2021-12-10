Президент США Джо Байден пообещал при необходимости усилить страны НАТО в восточной Европе переброской дополнительных войск. Такое заявление он сделал в четверг, 9 декабря, во время телефонного разговора с главами государств восточного крыла альянса.

Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис в интервью порталу ERR.

"Байден подчеркнул, что из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным - Ред.) было трудно понять, какие на самом деле планы у России. Важно было показать, что за каждым шагом следует ответный шаг. Байден также подчеркнул: есть рычаги - экономические, финансовые, при необходимости - военные. В случае необходимости в страны НАТО будут переброшены дополнительные войска, а куда их дислоцировать - это решение стран НАТО", - сказал Карис.

Отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что дополнительные войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, Карис отметил: "Я понял из сегодняшнего разговора, что когда возникнет необходимость, это будет сделано. Но сегодня, завтра или через месяц - в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось".

Президент Эстонии добавил, что Байден дал понять, что все решения безопасности будут приниматься вместе и его священный долг - пятая статья (устава) НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом. И в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.

"Послание Байдена восточным странам (НАТО) было ясным: все решения, касающиеся безопасности, принимаются вместе, и нет такого, что есть восточное крыло, западное крыло, южное крыло и северное крыло - решения принимаются всем НАТО, это касается и тематики Украины", - добавил Карис.

Ранее "Страна" писала о том, что Байден обсудил с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО скопление войск РФ у границы Украины.

Также мы сообщали, что Байден вслед за генсеком НАТО сообщил о нежелании Альянса воевать за Киев.