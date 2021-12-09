Представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявили Киеву, что членство Украины в НАТО вряд ли одобрят в ближайшие десять лет.

Об этом сообщает Associated Press в четверг, 9 декабря.

Указано, США и НАТО отвергают требования российского президента Владимира Путина о том, чтобы они навсегда отказались от членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

"Но высокопоставленные чиновники Государственного департамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - сказано в статье со ссылкой на слова человека, знакомого с этими частными переговорами, который говорил на условиях анонимности.

Напомним, Джо Байден заявил о готовности США и НАТО изучить возможность предоставления гарантий безопасности для Российской Федерации. США и НАТО прорабатывают возможность встречи с представителями РФ для обсуждения ее озабоченности по поводу безопасности в Европе.

Также "Страна" сообщала, что Байден исключил ввод американских войск в Украину для защиты от "российского вторжения".

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