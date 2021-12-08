Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО намерены изучить возможность предоставления гарантий безопасности России.

Как сообщает ТАСС, об этом Байден сказал, отвечая на вопросы журналистов 8 декабря на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

То есть Байден ясно дал понять, что готов обсуждать гарантии от НАТО для России о том, что альянс не будет использоваться против неё.

Также президент добавил, что США и НАТО прорабатывают возможность встречи с представителями Российской Федерации для обсуждения ее озабоченности по поводу безопасности в Европе.

Кроме того, Байден ответил на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся разговор с Владимиром Путиным.

"Я был весьма прямолинеен. Он (Путин - Ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", - сказал Байден. По его словам, он понимает, что Россия примет ответные меры на эти суровые ограничения.

Напомним, 1 декабря Путин предложил НАТО заключить письменное соглашение с юридическим обоснованием, по которому Альянс не будет расширяться не восток.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер тут же заявил, что Россия не имеет права налагать ограничения на вступление стран, в том числе и Украины, в НАТО.

Мы разбирали, что значит инициирование Россией этой темы для Украины.