Президент России Владимир Путин, который ранее назвал "красными линиями" появление в Украине ударных ракетных комплексов, предложил НАТО заключить стратегическое соглашение, по которому Альянс берет на себя обязательство не расширяться не восток.

Об этом российский президент сказал в ходе церемонии вручения послам верительных грамот, пишет РИА "Новости".

"В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", - сказал президент РФ.

Он также предложил начать на этот счет "предметные переговоры". Кроме того, Путин заявил, что РФ необходимо "обеспечение правовых и юридических гарантий", так как западные коллеги не выполнили соответствующие устные обязательства.

"И это, судя по всему, будет являться главным предметом переговоров России и США в ближайшее время. От которых, во многом, и будет зависеть дальнейшее развитие ситуации и вокруг Украины", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее в Кремле назвали возможное вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием развития событий, которое может стимулировать Россию к активным действиям.

Также сообщали, что в НАТО надеются на диалог с Россией по поводу ситуации с Украиной.