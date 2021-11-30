Сегодня, 30 ноября, президент России Владимир Путин выступил с большой речью перед участниками инвестиционного форума "Россия зовет". В своем выступлении Путин довольно детально остановился на проблеме российско-украинских отношений.

В частности, он выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий".

Слова Путина цитирует агентство РИА "Новости".

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас...

Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", - сказал Путин.

Напомним, что президент Беларуси Лукашенко также допустил размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше.