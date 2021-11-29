Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что сейчас идет практическая подготовка к новой встрече Владимира Путина и Джо Байдена, о которой активно заговорили в октябре. Правда, она пройдет не в очном формате.

Как передает агентств "Интерфакс", об этом Рябков сказал на встрече с журналистами.

У представителя МИД спросили, на какой стадии находится подготовка к российско-американскому саммиту.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия, разумеется, никак не уменьшается, об этом даже и речи нет. Особенно с учётом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть и в двусторонних отношениях, и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", - ответил Рябков.

Он добавил, что пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате состоится встреча.

Отвечая на уточняющий вопрос, началась ли практическая подготовка к этому мероприятию, Рябков ответил утвердительно.

"Да. В продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки соответствующих материалов мы находимся", - сказал чиновник.

Как сообщала "Страна", ранее в Москве заявляли, что новая встреча Путина и Байдена может состояться ещё в этом году.

Также мы писали, что повестка встречи будет огромной, а у США есть претензии по поводу Украины.