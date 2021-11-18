Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после телефонной беседы с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном 18 ноября сообщил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в текущем году.

Его слова передает РИА Новости.

"Полагаю, что в этом (году - Ред.)", - так Патрушев ответил на вопрос о вероятной дате встречи в эфире российского "Первого канала".

Разговор Патрушева с Салливаном прошел в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

Напомним, первая встреча президентов США и России состоялась 16 июня в Женеве. Она продолжалась около пяти часов. За это время собеседники обсудили широкий круг тем: отношения между США и Россией, устраняющие стимулы для нанесения первого ядерного удара, эпидемия коронавируса, проблема глобального потепления, киберпреступления и другое.

Осенью РФ и США начали вести интенсивный тайный диалог на разных уровнях, который включает серию встреч представителей стран. "Страна" анализировала, о чем этот диалог и как он повлияет на Украину.