Предложения российской стороны не учли в подготовленном Францией и ФРГ проекте документа ко встрече глав МИД "нормандского формата". Поэтому в РФ считают бессмысленным участие Москвы в очередной встрече в этом формате.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, еще 28 октября Москва направила партнерам свой проект итогового документа, в ответ 5 ноября получила проект ФРГ и Франции, в котором предложения РФ вообще не учитывались.

6 ноября Россия послала Берлину и Парижу письмо с комментариями и просьбой еще раз обратить внимание на российский проект. Однако ответа на него до сих пор не дали.

В связи с этим о встрече глав МИД в ближайшее время речи не идет.

"Немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет", - резюмировал источник агентства.

Он добавил, что Франция и Германия не выполняют свои обязательства по Минским соглашениям.

"Немцы и французы должны содействовать восстановлению банковских связей, установить мобильный банкинг в Донбассе. Они этого не сделали. Они должны были запустить диалог Россия-ЕС-Украина - этого они не сделали. Свои обязательства не выполняют, а чужие выдумывают", - сказал собеседник агентства.

В конце октября "Страна" писала о том, что российский МИД передал Западу пожелания по поводу "нормандской" встречи.

Мы также рассказывали, что Лавров отказался от участия во встрече глав МИД, запланированной на 11 ноября. В МИД РФ это объяснили тем, что 12 ноября в Париже пройдет международная конференция по Ливии, в которой будет участвовать глава российского внешнеполитического ведомства.