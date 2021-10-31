Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что его ведомство "передало западным коллегам предложения по встрече в нормандском формате, ожидает от них реакции".

Об этом Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"

"Мы видим смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате... мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции", - заявил он.

Лавров уточнил, что коллеги по "нормандской четверке" до сих пор не передали российской стороне "свое видение ожидаемых результатов".

"Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", – сказал глава российского МИД.

Ранее РФ предлагала подключить США к группе руководителей четырёх стран по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако, по словам Лаврова, против этого выступила Германия и Франция.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в "Нормандском формате" нужно, чтобы "кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент".