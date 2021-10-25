Главы Министерств иностранных дел стран "Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) готовится к проведению встречи после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили необходимость проведения такого мероприятия. Но дата встречи пока не определена.

Об этом сообщил журналистам посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, как передает ТАСС.

"Во время последней встречи с господином Путиным госпожа канцлер Германии сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в "Нормандском формате". Для подготовки такой встречи и будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена", - сказал посол Германии в России.

Напомним, после раунда предварительных переговоров Меркель и Макрона с Киевом и Москвой появилась информация, что встречи глав государств "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в ближайшее время ждать не приходится.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский принял участие в видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой беседы стала ситуация на Донбассе и урегулирование конфликта в этом регионе.