Продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом, поскольку договориться о следующем саммите не удается.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала "Дом".

"Сам нормандский формат, его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", - заявил Никифоров.

Отвечая на вопрос о готовности Зеленского вынести вопрос решения экологических проблем Донбасса на уровень нормандского формата, Никифоров отметил, что "и политическая часть, политическая повестка нормандского формата под большим вопросом, что говорить об экологии".

"Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в "Нормандском формате" нужно, чтобы "кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент" (это очевидный намек на Зеленского и "Минск-2"- Ред.). В то же время Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины.

Напомним, после раунда предварительных переговоров Меркель и Макрона с Киевом и Москвой появилась информация, что встречи глав государств "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в ближайшее время ждать не приходится.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский принял участие в видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой беседы стала ситуация на Донбассе и урегулирование конфликта в этом регионе.