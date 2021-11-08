Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался от участия во встрече глав МИД стран "Нормандской четверки", которая могла состояться в четверг, 11 ноября.

В российском МИД позицию мотивировали отсутствием прогресса Украины по мирному урегулированию.

Об этом Лавров сообщил во время сегодняшней пресс-конференции.

Лавров отвечая на вопросы журналистов заявил, что по результатам переговоров Владимира Путина, Эмманюэль Макрона и Ангелы Меркель, было решено "активизировать "Нормандскую четверку".

Согласно позиции Путина о том, что "важна не встреча ради встречи", МИД России отправил коллегам в Берлин, Париж и Киев видение итогов документа о министерской встрече. Стороны, как рассказал Лавров, проигнорировали это предложение.

На встрече "G20" глава МИД Франции предложил провести встречу 11 ноября, на что Лавров отказался, сославшись на отсутствие реакции на предложение России и плотный график встреч.

"Нам показушные выступления не нужны... У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем", - заявил он.

Позже российский МИД снова получил письмо от глав МИД Франции и Германии с предложением о встрече.

"Я уже не говорю о дипломатическом этикете, это, по-человечески не культурно", - сказал Лавров.

Также министр иностранных дел России считает, что урегулирование конфликта в Украине могло бы ускориться в случае, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению "Минска-2".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров блокирует встречу в нормандском формате на уровне глав МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в "Нормандском формате" нужно, чтобы "кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент" (это очевидный намек на Зеленского и "Минск-2"- Ред.). В то же время Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины.