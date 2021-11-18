Во Франции заявили, что публикация главой МИД РФ Лавровым переписки с коллегами из Берлина и Парижа противоречит дипломатическим обычаям и призвали Россию вернуться к переговорам о встрече в "нормандском формате".

Об этом сообщил прредставитель МИД Франции во время брифинга.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем, что такой подход противоречит дипломатическим правилам и обычаям", – заявил он.

По словам представителя французского МИД, Берлин и Париж в течение месяцев над продолжением переговоров и предоставили несколько предложений по поводу встречи министров в "нормандском" формате.

"Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и ​​по согласованным принципам", - сказал представитель ведомства.

Напомним, МИД РФ опубликовало переписку Лаврова с руководителями МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Также сообщалось, что условием России для участия переговоров в "нормандском формате" является предоставление Донбассу особого статуса.