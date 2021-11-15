Министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Хайко Маас призвали РФ и Украину к сдержанности в свете ситуации на общих границах, об эскалации на которых пишет американская пресса.

Совместное заявление с призывом опубликовал сайт МИДа ФРГ.

Как сказано в документе, министры встретились 15 ноября в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях саммита глав МИД Восточного партнерства.

"Германия и Франция непоколебимо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских войск и техники вблизи Украины мы призываем Россию занять сдержанную позицию и предоставить прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия. Мы призвали Украину сохранять сдержанность. Уже весной 2021 года Украина внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную риторику России и неспособность предоставить прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами", - сказано в заявлении.

Также главы МИД разделили озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и положения с безопасностью на Донбассе. Они призвали Украину продолжать полное выполнение Минских договоренностей и сохранять свое полное участие в обсуждениях, проводимых в "нормандском формате".

"Мы остаемся приверженными урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей. Мы выражаем сожаление по поводу того, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате", и еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения прочного мира на Донбассе", - отмечается в заявлении.

Оно завершается заверением о том, что Германия, Франция и Украина продолжат обмен и тесную координацию по всем вопросам, представляющим общий интерес и озабоченность.

Напомним, с конца октября пресса США стала активно писать о якобы стягивании войск РФ к границе с Украиной.

Эту информацию не раз опровергали как в России, так и в Украине, например, в Минобороны. Однако на Западе упорно продолжают твердить свое и даже вводить на основании своих публикаций санкции против РФ.