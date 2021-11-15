Вице-премьер Польши Петр Глинский считает, что из-за текущей ситуацией с мигрантами необходимо усилить давление на Россию и Беларусь и, возможно, даже исключить эти государства из международных организаций.

Об этом Глинский сказал в интервью Polska Times.

"Международное давление на эти два режима – беларуский и российский – должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований", - заявил вице-премьер.

Кроме того, он назвал Россию "агрессивной империей" и заявил, что российский президент Владимир Путин "изобрел метод давления" для своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис в Беларуси - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

Однако в Кремле не согласились с этим заявлением.

Также сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций против Беларуси.